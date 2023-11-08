КРИВЕНЦОВ: «Надеюсь, что наши ребята не будут бояться и пойдут вперед»

Главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов прокомментировал предстоящий матч Лиги конференций против «Маккаби» Тель-Авив.

«Наша команда так же, как и наша нация, очень смелая. Я очень надеюсь, что ребята завтра на протяжении всей игры смело будут идти вперед, не будут бояться соперника и будут агрессивными.

Хочется выразить благодарность нашим Вооруженным силам Украины, которые защищают нашу страну от врага».

Матч между Зарей и Маккаби Т-А пройдет в четверг, 9 ноября, на Арене Люблин в Польше, игра начнется в 22:00 по киевскому времени.