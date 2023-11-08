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Лига конференций
08 ноября 2023, 22:35 | Обновлено 08 ноября 2023, 22:49
375
0

КРИВЕНЦОВ: «Надеюсь, что наши ребята не будут бояться и пойдут вперед»

Главный тренер «Зари» прокомментировал предстоящий матч Лиги конференций

08 ноября 2023, 22:35 | Обновлено 08 ноября 2023, 22:49
375
0
КРИВЕНЦОВ: «Надеюсь, что наши ребята не будут бояться и пойдут вперед»
ФК Заря Луганск. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов прокомментировал предстоящий матч Лиги конференций против «Маккаби» Тель-Авив.

«Наша команда так же, как и наша нация, очень смелая. Я очень надеюсь, что ребята завтра на протяжении всей игры смело будут идти вперед, не будут бояться соперника и будут агрессивными.

Хочется выразить благодарность нашим Вооруженным силам Украины, которые защищают нашу страну от врага».

Матч между Зарей и Маккаби Т-А пройдет в четверг, 9 ноября, на Арене Люблин в Польше, игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Лига конференций Валерий Кривенцов пресс-конференция
Источник ФК Заря Луганск
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