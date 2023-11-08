Таблицы Юношеской лиги УЕФА. У Шахтера сложно, Боруссия с Кревсуном в игре

7 и 8 ноября состоялись поединки 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.

В квартете Н команда U-19 донецкого «Шахтера», напомним, проиграла на выезде одногодкам из «Барселоны» (0:3), а «Порту» U-19 обыграл «Антверпен» U-19 с результатом 3:1.

В таблице группы молодые «горняки» только третьи, имея 3 очка. Лидируют каталонцы с 12 пунктами, второе место у «Порту» U-19, у которого 9 очков. Замыкает квартет «Антверпен» (0 баллов). «Шахтер» U-19 имеет только теоретические шансы на второе место.

В группе F «Боруссия» U-19 Дортмунд, цвета которой защищает украинский полузащитник Даниил Кревсун, идет на второй позиции с 7 очками. Лидирует «Милан» U-19, у которого 9 баллов, третье место у «ПСЖ» U-19 (6 очков). Последним идет «Ньюкасл» U-19, имеющий 1 пункт.

Положение команд в группах после 4-х туров