Таблицы Юношеской лиги УЕФА. У Шахтера сложно, Боруссия с Кревсуном в игре
Сыграны все матчи 4-го тура групповой стадии
7 и 8 ноября состоялись поединки 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.
В квартете Н команда U-19 донецкого «Шахтера», напомним, проиграла на выезде одногодкам из «Барселоны» (0:3), а «Порту» U-19 обыграл «Антверпен» U-19 с результатом 3:1.
В таблице группы молодые «горняки» только третьи, имея 3 очка. Лидируют каталонцы с 12 пунктами, второе место у «Порту» U-19, у которого 9 очков. Замыкает квартет «Антверпен» (0 баллов). «Шахтер» U-19 имеет только теоретические шансы на второе место.
В группе F «Боруссия» U-19 Дортмунд, цвета которой защищает украинский полузащитник Даниил Кревсун, идет на второй позиции с 7 очками. Лидирует «Милан» U-19, у которого 9 баллов, третье место у «ПСЖ» U-19 (6 очков). Последним идет «Ньюкасл» U-19, имеющий 1 пункт.
Положение команд в группах после 4-х туров
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