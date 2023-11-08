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Молодежные турниры
08 ноября 2023, 21:26 | Обновлено 08 ноября 2023, 21:44
492
0

Таблицы Юношеской лиги УЕФА. У Шахтера сложно, Боруссия с Кревсуном в игре

Сыграны все матчи 4-го тура групповой стадии

08 ноября 2023, 21:26 | Обновлено 08 ноября 2023, 21:44
492
0
Таблицы Юношеской лиги УЕФА. У Шахтера сложно, Боруссия с Кревсуном в игре
ФК Шахтер Донецк

7 и 8 ноября состоялись поединки 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.

В квартете Н команда U-19 донецкого «Шахтера», напомним, проиграла на выезде одногодкам из «Барселоны» (0:3), а «Порту» U-19 обыграл «Антверпен» U-19 с результатом 3:1.

В таблице группы молодые «горняки» только третьи, имея 3 очка. Лидируют каталонцы с 12 пунктами, второе место у «Порту» U-19, у которого 9 очков. Замыкает квартет «Антверпен» (0 баллов). «Шахтер» U-19 имеет только теоретические шансы на второе место.

В группе F «Боруссия» U-19 Дортмунд, цвета которой защищает украинский полузащитник Даниил Кревсун, идет на второй позиции с 7 очками. Лидирует «Милан» U-19, у которого 9 баллов, третье место у «ПСЖ» U-19 (6 очков). Последним идет «Ньюкасл» U-19, имеющий 1 пункт.

Положение команд в группах после 4-х туров

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Юношеская лига УЕФА Шахтер Донецк U-19 Боруссия Дортмунд U-19 Даниил Кревсун
Источник Sport.ua
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