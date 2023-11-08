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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 21:17 | Обновлено 08 ноября 2023, 21:23
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0

Лунин заявлен в резерве Реала на матч Лиги чемпионов с Брагой

Матч 4-го тура Лиги чемпионов пройдет 8 ноября в 22:00

08 ноября 2023, 21:17 | Обновлено 08 ноября 2023, 21:23
301
0
Лунин заявлен в резерве Реала на матч Лиги чемпионов с Брагой
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве «Реала» Мадрид на матч Лиги чемпионов.

В поединке 4-го тура ЛЧ «Реал» сыграет дома против португальской «Браги».

Все самые яркие моменты ЛЧ доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 8 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч Реал Мадрид – Брага

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Брага Реал Мадрид стартовые составы Андрей Лунин Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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