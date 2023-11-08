Лунин заявлен в резерве Реала на матч Лиги чемпионов с Брагой

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве «Реала» Мадрид на матч Лиги чемпионов.

В поединке 4-го тура ЛЧ «Реал» сыграет дома против португальской «Браги».

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Встреча начнется 8 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч Реал Мадрид – Брага