Лунин заявлен в резерве Реала на матч Лиги чемпионов с Брагой
Матч 4-го тура Лиги чемпионов пройдет 8 ноября в 22:00
Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве «Реала» Мадрид на матч Лиги чемпионов.
В поединке 4-го тура ЛЧ «Реал» сыграет дома против португальской «Браги».
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Встреча начнется 8 ноября в 22:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч Реал Мадрид – Брага
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @SCBragaOficial! #UCL pic.twitter.com/CyUKIUADnh— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 8, 2023
📋 | 11 INICIAL - LINE UP— SC Braga (@SCBragaOficial) November 8, 2023
Já há XI! 🔥#UCL | #RMCFSCB pic.twitter.com/m0HWGpxrPW
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