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Футзал. Высшая лига
08 ноября 2023, 20:23 | Обновлено 08 ноября 2023, 20:31
274
0

Верес организовал в Ровно одноименный футзальный клуб

Футзальный Верес дебютировал в областной футзальной лиге

08 ноября 2023, 20:23 | Обновлено 08 ноября 2023, 20:31
274
0
Верес организовал в Ровно одноименный футзальный клуб
Футзальный клуб Верес

Народный клуб Верес организовал одноименный футзальный клуб, приобщившись к сотрудничеству и поддержке футзала.

В минувшие выходные футзальный Верес дебютировал в Первой любительской футзальной лиге Ровенщины.

Футзальная команда Верес одержала первую в истории победу, одолев ФК Борщовка (5:1).

Забитыми голами в составе команды отличились Харечко, Мазурец, Котюк, Сондак и Попик.

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Верес Ровно футзал
Источник ФК Верес
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