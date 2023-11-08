Футзал. Высшая лига08 ноября 2023, 20:23 | Обновлено 08 ноября 2023, 20:31
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Верес организовал в Ровно одноименный футзальный клуб
Футзальный Верес дебютировал в областной футзальной лиге
08 ноября 2023, 20:23 | Обновлено 08 ноября 2023, 20:31
274
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Народный клуб Верес организовал одноименный футзальный клуб, приобщившись к сотрудничеству и поддержке футзала.
В минувшие выходные футзальный Верес дебютировал в Первой любительской футзальной лиге Ровенщины.
Футзальная команда Верес одержала первую в истории победу, одолев ФК Борщовка (5:1).
Забитыми голами в составе команды отличились Харечко, Мазурец, Котюк, Сондак и Попик.
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