Рух U-19 – Мидтьюлланд U-19 – 0:4. Разгром в Польше. Видео голов и обзор

8 ноября состоялся 1-й матч 2-го раунда пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА 2023/24.

«Рух» пропустил 4 мяча и не сумел ответить. За весь матч львовяне смогли нанести по воротам «Мидтьюлланда» лишь 4 удара, 3 из которых были в створ. У датской команды 18 ударов, 12 в створ. Ответный матч состоится 29 ноября в 15:00 по киевскому времени.

Юношеская лига УЕФА. 2-й раунд. 8 ноября.

«Рух» U-19 – «Мидтьюлланд» U-19 – 0:4

Голы: Горгоза, 17, Ихеаначо, 57, 70, Кристьянссон, 87

Видеообзор матча