Тоттенхэм присоединился к борьбе за хавбека Манчестер Сити
Также Калвином Филлипсом интересуются «Ливерпуль» и «Ньюкасл»
«Тоттенхэм» также проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Калвину Филлипсу. Об этом сообщают английские СМИ.
Трансфер 27-летнего полузащитника сборной Англии может состояться уже в январское окно. На игрока также претендует «Ливерпуль», сообщалось и об интересе со стороны «Ньюкасла», который ищет замену дисквалифицированному Сандро Тонали.
Филлипс перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года, однако так и не смог закрепиться в основе команды Жузепа Гвардиолы. В нынешнем сезоне на его счету суммарно лишь 215 сыгранных минут во всех турнирах.
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