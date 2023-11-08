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  4. Тоттенхэм присоединился к борьбе за хавбека Манчестер Сити
Англия
08 ноября 2023, 18:21 |
836
0

Тоттенхэм присоединился к борьбе за хавбека Манчестер Сити

Также Калвином Филлипсом интересуются «Ливерпуль» и «Ньюкасл»

08 ноября 2023, 18:21 |
836
0
Тоттенхэм присоединился к борьбе за хавбека Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Калвин Филлипс

«Тоттенхэм» также проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Калвину Филлипсу. Об этом сообщают английские СМИ.

Трансфер 27-летнего полузащитника сборной Англии может состояться уже в январское окно. На игрока также претендует «Ливерпуль», сообщалось и об интересе со стороны «Ньюкасла», который ищет замену дисквалифицированному Сандро Тонали.

Филлипс перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года, однако так и не смог закрепиться в основе команды Жузепа Гвардиолы. В нынешнем сезоне на его счету суммарно лишь 215 сыгранных минут во всех турнирах.

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Тоттенхэм Калвин Филлипс Манчестер Сити Ливерпуль Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ
Источник The Mirror
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