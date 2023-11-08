Тоттенхэм присоединился к борьбе за хавбека Манчестер Сити

«Тоттенхэм» также проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Калвину Филлипсу. Об этом сообщают английские СМИ.

Трансфер 27-летнего полузащитника сборной Англии может состояться уже в январское окно. На игрока также претендует «Ливерпуль», сообщалось и об интересе со стороны «Ньюкасла», который ищет замену дисквалифицированному Сандро Тонали.

Филлипс перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года, однако так и не смог закрепиться в основе команды Жузепа Гвардиолы. В нынешнем сезоне на его счету суммарно лишь 215 сыгранных минут во всех турнирах.