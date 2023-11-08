Зубков и Пушич – лучшие игрок и тренер 13-го тура в УПЛ

Лучшим игроком 13-го тура УПЛ был признан нападающий «Шахтера» Александр Зубков, который забил единственный гол в матче с киевским «Динамо» (победа 1:0).

В борьбе за приз лучшему игроку 13-го тура УПЛ он опередил Александра Филиппова из «Днепра-1», Илью Квасницу из «Руха» и Игоря Краснопера из «Оболони».

Лучшим тренером был признан наставник «Шахтера» Марино Пушич, чья команда одержала победу в «классическом». Также на награду претендовали Валерий Иващенко из «Оболони», Юрий Максимов из «Днепра-1» и Олег Голодюк из «Металлиста 1925».