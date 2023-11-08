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Украина. Премьер лига
08 ноября 2023, 18:07 | Обновлено 08 ноября 2023, 18:14
263
0

Зубков и Пушич – лучшие игрок и тренер 13-го тура в УПЛ

Стали известны обладатели наград по итогам 13-го тура

08 ноября 2023, 18:07 | Обновлено 08 ноября 2023, 18:14
263
0
Зубков и Пушич – лучшие игрок и тренер 13-го тура в УПЛ
ФК Шахтер. Александр Зубков

Лучшим игроком 13-го тура УПЛ был признан нападающий «Шахтера» Александр Зубков, который забил единственный гол в матче с киевским «Динамо» (победа 1:0).

В борьбе за приз лучшему игроку 13-го тура УПЛ он опередил Александра Филиппова из «Днепра-1», Илью Квасницу из «Руха» и Игоря Краснопера из «Оболони».

Лучшим тренером был признан наставник «Шахтера» Марино Пушич, чья команда одержала победу в «классическом». Также на награду претендовали Валерий Иващенко из «Оболони», Юрий Максимов из «Днепра-1» и Олег Голодюк из «Металлиста 1925».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок лучший тренер Александр Зубков Марино Пушич Шахтер Донецк
Источник УПЛ
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