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ITF
08 ноября 2023, 17:51 | Обновлено 08 ноября 2023, 17:52
224
0

ЗАВАЦКАЯ: «WTA заняла позицию, будто им безразлично, что сейчас с Украиной»

Украинская теннисистка раскритиковала Женскую теннисную ассоциацию

08 ноября 2023, 17:51 | Обновлено 08 ноября 2023, 17:52
224
0
ЗАВАЦКАЯ: «WTA заняла позицию, будто им безразлично, что сейчас с Украиной»
ФТУ. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая перед матчем Кубка Билли Джин Кинг против Нидерландов раскритиковала позицию WTA относительно допуска к соревнованиям игроков из рф и рб.

«WTA заняла такую позицию, которая выглядит, будто бы им абсолютно безразлично, что сейчас с Украиной. Ведутся разговоры о поддержке нашей страны, но давайте посмотрим на дела. Ничего не меняется. Но не бывает спорта вне политики. Да почти ничего в жизни нет такого, чтобы не было связано с политикой. Однако в спорте это лично заметно. Нельзя закрывать глаза на очевидные вещи», – сказала Катарина.

Матчевая встреча состоится в Вильнюсе 11-12 ноября на SEB Arena, вмещающей до 2000 зрителей.

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Кубок Билли Джин Кинг Катарина Завацкая
Источник Федерация тенниса Украины
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