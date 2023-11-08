ЗАВАЦКАЯ: «WTA заняла позицию, будто им безразлично, что сейчас с Украиной»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая перед матчем Кубка Билли Джин Кинг против Нидерландов раскритиковала позицию WTA относительно допуска к соревнованиям игроков из рф и рб.

«WTA заняла такую позицию, которая выглядит, будто бы им абсолютно безразлично, что сейчас с Украиной. Ведутся разговоры о поддержке нашей страны, но давайте посмотрим на дела. Ничего не меняется. Но не бывает спорта вне политики. Да почти ничего в жизни нет такого, чтобы не было связано с политикой. Однако в спорте это лично заметно. Нельзя закрывать глаза на очевидные вещи», – сказала Катарина.

Матчевая встреча состоится в Вильнюсе 11-12 ноября на SEB Arena, вмещающей до 2000 зрителей.