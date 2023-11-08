Михаил ФИЛИМА: «Мы были вынуждены построить в своем клубе бомбоубежище»

Капитан сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг Михаил Филима перед матчем Кубка Билли Джин Кинг против команды Нидерландов рассказал иностранным журналистам о ситуации в Украине.

«Я не только капитан сборной команды, я еще директор большого теннисного клуба в Украине. И я могу очень просто объяснить, что сейчас с нашим теннисом. Для того, чтобы обеспечить тренировочный процесс и проводить турниры, мы были вынуждены построить в своем клубе бомбоубежище. Как только начинается воздушная тревога, все останавливается – занятия, матчи... Все должны пойти в убежище. Такие требования. И это требования не только властных органов, это требования нашего украинского настоящего.

Как часто происходят обстрелы? По Украине наносятся многочисленные удары ежедневно, в Киеве сирена может прозвучать несколько раз в неделю, а бывает, что и пять раз в сутки», – сказал Филима.

Матчевая встреча состоится в Вильнюсе 11-12 ноября на SEB Arena, вмещающей до 2000 зрителей.