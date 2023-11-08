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  4. Instagram заблокировал аккаунт экс-игрока Шахтера из-за поддержки Израиля
Англия
08 ноября 2023, 17:18 |
506
0

Instagram заблокировал аккаунт экс-игрока Шахтера из-за поддержки Израиля

Аккаунт Манора Соломона был деактивирован

08 ноября 2023, 17:18 |
506
0
Instagram заблокировал аккаунт экс-игрока Шахтера из-за поддержки Израиля
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Страницу бывшего игрока «Шахтера» Манора Соломона в Instagram заблокировали после того, как он выразил поддержку своей стране, Израилю, который продолжает страдать от атак Хамаса.

Это возмутило многих, в том числе Федерацию футбола Израиля. Они на своей странице в Instagram выложили фото Соломона с заклеенным ртом.

Клуб Соломона, «Тоттенхэм» обратился к владельцу Instagram, компании Meta, я просьбой как можно скорее восстановить аккаунт вингера. Также «Шпоры» выразили поддержку игроку, который утверждает, что не публиковал никакого антипалестинского контента. Аккаунт Соломона был восстановлен.

Отметим, что случаев, когда Instagram бы блокировал аккаунты футболистов, которые выступили в поддержку Палестины, до сих пор не обнаружено.

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Манор Соломон сборная Израиля по футболу Instagram Палестина Тоттенхэм
Источник The Telegraph
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