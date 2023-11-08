Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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ITF
08 ноября 2023, 17:14 | Обновлено 08 ноября 2023, 17:43
244
0

ЯСТРЕМСКАЯ: «В мире начинают забывать ужас, который происходит в Украине»

Украинская теннисистка – о постоянных ракетных обстрелах

08 ноября 2023, 17:14 | Обновлено 08 ноября 2023, 17:43
244
0
ЯСТРЕМСКАЯ: «В мире начинают забывать ужас, который происходит в Украине»
ФТУ. Даяна Ястремская

В среду в Вильнюсе вся национальная сборная Украины Кубка Билли Джин Кинг собралась в полном составе: Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок. Последней в расположение команды прибыла дебютантка Калинина.

Даяна рассказала журналистам на пресс-конференции об опыте пребывания в родной Одессе во время ракетных ударов россиян.

«Недавно я приезжала в родную Одессу на две недели к родителям и друзьям. А за два дня до моего отъезда ночью произошел мощный ракетный обстрел центра моего любимого города. Это были ужасные взрывы! Очень страшно! Почти сразу в мою комнату пришла мама и приказала уйти в безопасное место.

Я стараюсь приезжать в Одессу как можно чаще, но все равно получается редко. А большинство одесситов слышат такие обстрелы постоянно. Они в основном начинаются ночью или под утро. Не представляю себе, как можно было бы тренироваться в подобных условиях, когда невозможно выспаться, когда постоянно чувствуешь угрозу жизни, когда во время воздушной тревоги ты должен остановить тренировку и уйти в убежище... В таком положении находятся украинские теннисисты, тогда как российские и белорусские имеют все возможности для полноценных занятий у себя дома. И да, мне трудно понять, почему во многих других видах спорта им запретили участвовать в соревнованиях, WTA и АТР этого не сделали.

Я знаю, что в последнее время в мире начинают забывать тот ужас, который сейчас происходит в Украине. Поэтому, моя личная позиция, мы должны использовать каждую возможность, чтобы напомнить о войне», – рассказала Ястремская.

Матчевая встреча состоится в Вильнюсе 11-12 ноября на SEB Arena, вмещающей до 2000 зрителей.

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Даяна Ястремская Кубок Билли Джин Кинг
Источник Федерация тенниса Украины
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