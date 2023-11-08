Источник: бывший нападающий Зари перейдет в Ворсклу

21-летний ганский нападающий Рэймонд Овусу вскоре станет игроком полтавской «Ворсклы», сообщает ТаТоТаке.

Футболист уже находится в расположении команды и скоро должен подписать с клубом полноценный контракт.

Рэймонд имеет опыт выступлений в Украине. С 2021 по 2022 год Овусу был игроком луганской «Зари», но в августе 2022 года покинул клуб из-за полномасштабного вторжения российской федерации. «Истанбулспор» подписал с ганцем однолетний контракт, который закончился в июле этого года. Сейчас Овусу находится в статусе свободного агента.

В составе «Зари» Рэймонд Овусу провел 20 матчей, отметившись 4 забитыми мячами.