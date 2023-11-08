Источник: бывший нападающий Зари перейдет в Ворсклу
Рэймонд Овусу уже находится в расположении полтавской команды
21-летний ганский нападающий Рэймонд Овусу вскоре станет игроком полтавской «Ворсклы», сообщает ТаТоТаке.
Футболист уже находится в расположении команды и скоро должен подписать с клубом полноценный контракт.
Рэймонд имеет опыт выступлений в Украине. С 2021 по 2022 год Овусу был игроком луганской «Зари», но в августе 2022 года покинул клуб из-за полномасштабного вторжения российской федерации. «Истанбулспор» подписал с ганцем однолетний контракт, который закончился в июле этого года. Сейчас Овусу находится в статусе свободного агента.
В составе «Зари» Рэймонд Овусу провел 20 матчей, отметившись 4 забитыми мячами.
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