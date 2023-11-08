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Украина. Премьер лига
08 ноября 2023, 16:10 | Обновлено 08 ноября 2023, 16:11
810
0

Александр ФИЛИППОВ: «Сделаем все, чтобы забрать очки у Шахтера»

Нападающий «Днепра-1» поделился ожиданиями от игры с «Шахтером»

08 ноября 2023, 16:10 | Обновлено 08 ноября 2023, 16:11
810
0
Александр ФИЛИППОВ: «Сделаем все, чтобы забрать очки у Шахтера»
СК Днепр-1. Александр Филиппов

Нападающий «Днепра-1» Александр Филиппов рассказал о своей адаптации в новой команде и поделился ожиданиями от игры 13-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера».

– В последних матчах у вас 4 гола и две передачи. Кого уже лучше всего чувствуете?

– Не могу выделить кого-то отдельно. С каждой тренировкой, с каждой игрой мы со всеми понимаем друг друга все лучше. Вы это видите на поле, и ребята чувствуют это взаимодействие. Если ты делаешь все верно, чувствуешь уверенность, и это перерастает в моменты и голы. Со всеми уже нашел общий язык, понимаю сильные качества игроков и как должен действовать и различных ситуациях.

– После перехода летом, когда вы появлялись на поле, чувствовалось, что вы еще чужой для этой команды. Сейчас же совершенно другое впечатление.

– Сами понимаете, что на все нужно время. Даже когда возвращаешься домой в Украину, знаешь многих ребят, все равно нужно время. Новая команда, новая структура – моя адаптация требовала именно времени. В начале сезона нам мало что удавалось. Вылет из еврокубков, неудачные результаты в чемпионате – это оказывало давление. Но потом, так сказать, стали на рельсы и уже набираем обороты.

– Далее у вас «Шахтер». Вы, возможно, еще не в статусе фаворита перед этим матчем, но уже и не аутсайдеры. Какие планы на этот матч?

– Планы всегда максимальные. В то же время мы знаем, с кем будем играть. «Шахтер» имеет хороший состав с игроками сборных. Поэтому готовимся должным образом и будем делать все возможное, чтобы забрать очки.

Матч «Шахтер» – «Днепр-1» состоится 12 ноября в 19:00.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Филиппов Днепр-1 Шахтер Донецк Шахтер - Днепр-1
Источник Профутбол Digital
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