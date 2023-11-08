А как же Судаков? Ювентус заинтересовался полузащитником Ливерпуля

Туринский «Ювентус» заинтересовался испанским полузащитником английского «Ливерпуля» Тьяго Алькантарой, сообщает издание Fichajes.

Также источник отмечает, что на 32-летнего футболиста претендует миланский «Интер». Переход Тьяго в чемпионат Италии может состояться уже летом 2024 года, когда закончится его контракт с «Ливерпулем».

Напомним, ранее сообщалось об интересе «Ювентуса» к украинскому полузащитнику донецкого «Шахтера» Георгию Судакову.

Тьяго Алькантара не сыграл ни одного матча в этом сезоне, ведь продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы. Последний раз испанец выходил на поле еще в апреле 2023 года.