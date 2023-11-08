Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. А как же Судаков? Ювентус заинтересовался полузащитником Ливерпуля
Англия
08 ноября 2023, 15:36 | Обновлено 08 ноября 2023, 15:37
483
2

А как же Судаков? Ювентус заинтересовался полузащитником Ливерпуля

Тьяго Алькантара может оказаться как в «Ювентусе», так и в «Интере»

08 ноября 2023, 15:36 | Обновлено 08 ноября 2023, 15:37
483
2
А как же Судаков? Ювентус заинтересовался полузащитником Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго

Туринский «Ювентус» заинтересовался испанским полузащитником английского «Ливерпуля» Тьяго Алькантарой, сообщает издание Fichajes.

Также источник отмечает, что на 32-летнего футболиста претендует миланский «Интер». Переход Тьяго в чемпионат Италии может состояться уже летом 2024 года, когда закончится его контракт с «Ливерпулем».

Напомним, ранее сообщалось об интересе «Ювентуса» к украинскому полузащитнику донецкого «Шахтера» Георгию Судакову.

Тьяго Алькантара не сыграл ни одного матча в этом сезоне, ведь продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы. Последний раз испанец выходил на поле еще в апреле 2023 года.

По теме:
Александр ФИЛИППОВ: «Сделаем все, чтобы забрать очки у Шахтера»
Оптимальный момент. Почему Шахтеру зимой стоит задуматься о продаже Сикана
4-кратный победитель Лиги чемпионов может перейти в саудовскую команду
Тьяго Алькантара Георгий Судаков Ювентус Ливерпуль Шахтер Донецк Интер Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы УПЛ
Источник Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Время праздновать. Очки по осени считать будем
Футбол | 08 ноября 2023, 11:55 28
Время праздновать. Очки по осени считать будем
Время праздновать. Очки по осени считать будем

Валерий Василенко – о невыносимой легкости бытия

Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Футбол | 07 ноября 2023, 21:34 4
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени

Украинский экс-нападающий предался воспоминаниям

ФОТО. Лицо Хави после сенсационного поражения Шахтеру в Лиге чемпионов
Футбол | 08.11.2023, 06:10
ФОТО. Лицо Хави после сенсационного поражения Шахтеру в Лиге чемпионов
ФОТО. Лицо Хави после сенсационного поражения Шахтеру в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
Футбол | 07.11.2023, 20:30
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
Александр ФИЛИППОВ: «Во время тревоги уже хотели играть в карты»
Футбол | 08.11.2023, 15:05
Александр ФИЛИППОВ: «Во время тревоги уже хотели играть в карты»
Александр ФИЛИППОВ: «Во время тревоги уже хотели играть в карты»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Ювентусу просто показали цінник на Судакова
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
06.11.2023, 22:50 1
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
07.11.2023, 07:10 11
Теннис
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
07.11.2023, 00:50 13
Теннис
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
07.11.2023, 00:45 8
Футбол
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
07.11.2023, 08:56 1
Теннис
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
07.11.2023, 21:42 321
Футбол
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
07.11.2023, 23:59 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем