Жиру установил новый рекорд Франции в Лиге чемпионов

Вчера «Милан» в четвертом туре Лиги чемпионов дома обыграл «ПСЖ» со счетом 2:1. Победный гол в составе «россонери» забил французский форвард Оливье Жиру.

Это позволило ему установить новый рекорд Франции – в возрасте 37 лет и 38 дней он стал самым возрастным французом, который забивал в Лиге чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному защитнику Лорану Блану, который забивал в возрасте 36 лет и 338 дней.

Суммарно в нынешнем сезоне на счету Жиру 7 голов и 3 ассиста в 14 матчах за «Милан» во всех турнирах.

Также вчера защитник «Порту» Пепе стал самым возрастным бомбардиром в истории Лиги чемпионов.