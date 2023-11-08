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  4. Жиру установил новый рекорд Франции в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 15:01 |
713
0

Жиру установил новый рекорд Франции в Лиге чемпионов

Форвард стал самым возрастным французом, который забивал в турнире

08 ноября 2023, 15:01 |
713
0
Жиру установил новый рекорд Франции в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Вчера «Милан» в четвертом туре Лиги чемпионов дома обыграл «ПСЖ» со счетом 2:1. Победный гол в составе «россонери» забил французский форвард Оливье Жиру.

Это позволило ему установить новый рекорд Франции – в возрасте 37 лет и 38 дней он стал самым возрастным французом, который забивал в Лиге чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному защитнику Лорану Блану, который забивал в возрасте 36 лет и 338 дней.

Суммарно в нынешнем сезоне на счету Жиру 7 голов и 3 ассиста в 14 матчах за «Милан» во всех турнирах.

Также вчера защитник «Порту» Пепе стал самым возрастным бомбардиром в истории Лиги чемпионов.

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Оливье Жиру Милан Милан - ПСЖ Лига чемпионов цифры и факты Лоран Блан
Источник Squawka
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