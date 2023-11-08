Александр ФИЛИППОВ: «Во время тревоги уже хотели играть в карты»

Нападающий «Днепра-1» Александр Филиппов прокомментировал победу над «Александрией» (1:0) в матче 13-го тура УПЛ.

– Это был самый длительный матч, VAR час просматривал ваш офсайд. Не надоело?

– Да, это было очень тяжело и физически, и психологически. Так случилось, что играли почти 5 часов, но это наши реалии, нашей футбольной и повседневной жизни, и мы должны подстраиваться. Очень не хочется, очень трудно, но так оно есть. Хорошо, что доиграли этот матч. Было трудно, но победили и уже будем готовиться на игру с «Шахтером».

– Объясните физиологию спортсмена, который играет в футбол, потом происходит длительная пауза, а потом снова надо выходить на поле. Спортсменов так не готовят. В чем проблематика для организма?

– Когда выходишь на какой-то пик, работаешь на максимуме своих возможностей, а потом идешь на отдых – все будто обрывается, и ты, можно сказать, падаешь до самого низа. Самым тяжелым является то, что не знаешь, когда возобновится игра: через 15-20 минут, как это было после первой тревоги, или через полтора часа, как после третьей тревоги. Но хорошо, что есть какие-то минуты на разминку, чтобы немного разбегаться.

– Что вы делали во время пауз? Просто сидели?

– Мы сидели, стояли, тянулись, делали массажи.

– Карты?

– Нет, до этого не дошло, но уже хотелось. Особенно долго тянулось время в течение третьей тревоги, когда ждали полтора часа, чтобы доиграть несколько минут.

– Матч «Рух» – «Оболонь» смотрели, пока ждали?

– Говорили с ребятами, что тот матч начался через два часа после нашего, а закончился раньше. Так бывает. Думали уже смотреть матч «Челси» с «Тоттенхэмом». На самом деле, это очень тяжело для всех. Массажисты работают, тренеры думают, что изменить, как поддержать команду.

– Все отмечают высокий уровень вашей комбинационной игры. Задачей «Александрии», очевидно, было не дать вам свободно переходить на их половину поля? Для этого они так активно прессинговали?

– Думаю, да. Мы разбирали «Александрию»: это мобильная молодая команда, которая любит играть с мячом, умеет терпеть без мяча и хорошо находит свободные зоны между линиями. Думаю, они хотели лишить нас владения, наших сильных качеств. Но хорошо, что наши ребята правильно располагались на поле, и за счет этого у нас был хороший контроль мяча, что позволяло создавать хорошие моменты.

– Было много ударов издали. Это ситуативно или установка такой была?

– Конечно, когда доходишь до последней трети, видишь, что зоны перекрыты и есть возможность пробить – почему бы нет. 20-25 метров – у нас есть ребята с хорошим ударом. Без ударов нет голов.

– Ваш гол – это чистый гол форварда. Он также говорит о том, что ваше взаимопонимание с партнерами улучшилось, вы уже знаете, куда в какой ситуации надо бежать?

– Как говорят, голы не пахнут. Нападающий и должен находиться в таких ситуациях, когда каждый прострел, каждая передача идет к тебе, играть на добивании. Мы нужны там, в опасных зонах. Я посмотрел повтор: Адамюк здорово вбежал в зону, и Пихаленок классно нашел его передачей – мне осталось только подставить голову. Конечно, поздравили Вовчика с рождением ребенка. Желаем малышу, в первую очередь, крепкого здоровья, счастья, мирного неба и всех благ.

Напомним, игра «Днепр-1» – «Александрия» трижды прерывалась из-за воздушной тревоги. В общем поединок длился более 4 часов.