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Молодежные турниры
08 ноября 2023, 14:38 |
81
0

Рух U-19 – Миттьюлланд U-19. Стали известны стартовые составы

Матч Юношеской лиги УЕФА состоится в 15:00

08 ноября 2023, 14:38 |
81
0
Рух U-19 – Миттьюлланд U-19. Стали известны стартовые составы
ФК Рух

Сегодня, 8 ноября «Рух» U-19 в Польше в матче 1-м матче 2-го раунда пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА примет сверстников из «Мидтьюлланда». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в двухматчевом противостоянии.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Рух» U-19: Ванивский, Поповский, Холод, Турко, Китела, Хмелевский, Бойко, Федор Олег, Квас, Шайда, Панченко.

«Мидтьюлланд» U-19: Раст, Кристьянссон, Бьерге, Андерсен, Конрадсен, Йоргенсен, Джаби, Линдекилде, Гогорза, Ихеаначо, Волдби.

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Источник Sport.ua
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