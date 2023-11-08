Рух U-19 – Миттьюлланд U-19. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 8 ноября «Рух» U-19 в Польше в матче 1-м матче 2-го раунда пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА примет сверстников из «Мидтьюлланда». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в двухматчевом противостоянии.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Рух» U-19: Ванивский, Поповский, Холод, Турко, Китела, Хмелевский, Бойко, Федор Олег, Квас, Шайда, Панченко.

«Мидтьюлланд» U-19: Раст, Кристьянссон, Бьерге, Андерсен, Конрадсен, Йоргенсен, Джаби, Линдекилде, Гогорза, Ихеаначо, Волдби.