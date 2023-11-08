Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Хотелось бы добавить голов в статистику. Забивать чаще»
Англия
08 ноября 2023, 13:52 |
163
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «Хотелось бы добавить голов в статистику. Забивать чаще»

Игрок отличился впервые в сезоне

08 ноября 2023, 13:52 |
163
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Хотелось бы добавить голов в статистику. Забивать чаще»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко забил гол в матче АПЛ против «Брайтона», однако ливерпульская команда сыграла вничью 1:1.

«Я забил гол в прошлом туре, но остался разочарован ничьей, ведь мы заслужили три очка. Считаю, что мы постепенно прогрессируем и с каждым туром улучшаем свою игру. Хотим радовать наших болельщиков, которые нам невероятно помогают».

«Что касается меня, то нужно играть лучше и продолжать работать. АПЛ – сложная лига, мне понадобилось время, чтобы адаптироваться, но мне помогли партнеры».

«Рад забить на нашем стадионе, но хотелось бы забивать почаще. Нужно улучшать статистику в этом плане», — сказал Миколенко.

По теме:
Мудрик получил улучшенную карточку FC 24 после победы над Тоттенхэмом
Украинский день в Жироне, первый гол Миколенко, возвращение Мудрика
Георгий СУДАКОВ: Возможно, Мудрику не хватает меня, чтобы заиграть в Челси
Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Эвертон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Барселона
Футбол | 07 ноября 2023, 15:25 0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Барселона
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Барселона

Поединок состоится 7 ноября в 19:45 по киевскому времени

ВИДЕО. Джейми Каррагер пытается правильно выговорить фамилию Оливье Жиру
Футбол | 08 ноября 2023, 13:40 0
ВИДЕО. Джейми Каррагер пытается правильно выговорить фамилию Оливье Жиру
ВИДЕО. Джейми Каррагер пытается правильно выговорить фамилию Оливье Жиру

Легенде «Ливерпуля» тяжело дается французский

Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
Футбол | 08.11.2023, 13:22
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Футбол | 07.11.2023, 21:15
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Футбол | 07.11.2023, 23:59
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
07.11.2023, 01:25 3
Теннис
Источник: Мирча Луческу может возглавить недавнего обидчика Динамо
Источник: Мирча Луческу может возглавить недавнего обидчика Динамо
06.11.2023, 18:49 5
Футбол
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
08.11.2023, 06:59 1
Футбол
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
07.11.2023, 22:40 1
Футбол
ВИДЕО. Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля
ВИДЕО. Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля
07.11.2023, 11:34 47
Война
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
07.11.2023, 21:34 4
Футбол
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
07.11.2023, 04:43 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем