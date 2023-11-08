Виталий МИКОЛЕНКО: «Хотелось бы добавить голов в статистику. Забивать чаще»

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко забил гол в матче АПЛ против «Брайтона», однако ливерпульская команда сыграла вничью 1:1.

«Я забил гол в прошлом туре, но остался разочарован ничьей, ведь мы заслужили три очка. Считаю, что мы постепенно прогрессируем и с каждым туром улучшаем свою игру. Хотим радовать наших болельщиков, которые нам невероятно помогают».

«Что касается меня, то нужно играть лучше и продолжать работать. АПЛ – сложная лига, мне понадобилось время, чтобы адаптироваться, но мне помогли партнеры».

«Рад забить на нашем стадионе, но хотелось бы забивать почаще. Нужно улучшать статистику в этом плане», — сказал Миколенко.