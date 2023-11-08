ВИДЕО. Джейми Каррагер пытается правильно выговорить фамилию Оливье Жиру
Легенде «Ливерпуля» тяжело дается французский
Во флеш-интервью после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «ПСЖ» (2:1) произошла забавная ситуация.
Телеведущая канала CBS Sports Кейт Абдо спросила у французского нападающего «россонери» Оливье Жиру, не раздражает ли его то, как Джейми Каррагер произносит его фамилию (англичанин называет его «Жируд»).
37-летний страйкер ответил, что за 9 лет игры в Англии привык к этому, а затем по просьбе телеведущих дал легенде «Ливерпуля» урок французского языка. К сожалению для Оливье, у Джейми получилось сказать только «Жирю», «Жилю» и «Жую».
ВИДЕО. Джейми Каррагер пытается правильно произнести фамилию Оливье Жиру
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