ВИДЕО. Джейми Каррагер пытается правильно выговорить фамилию Оливье Жиру

Во флеш-интервью после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «ПСЖ» (2:1) произошла забавная ситуация.

Телеведущая канала CBS Sports Кейт Абдо спросила у французского нападающего «россонери» Оливье Жиру, не раздражает ли его то, как Джейми Каррагер произносит его фамилию (англичанин называет его «Жируд»).

37-летний страйкер ответил, что за 9 лет игры в Англии привык к этому, а затем по просьбе телеведущих дал легенде «Ливерпуля» урок французского языка. К сожалению для Оливье, у Джейми получилось сказать только «Жирю», «Жилю» и «Жую».

ВИДЕО. Джейми Каррагер пытается правильно произнести фамилию Оливье Жиру