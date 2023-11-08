Диего СИМЕОНЕ: «Гризманн будет одним из лучших игроков в истории Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне похвалил французского нападающего Антуана Гризманна:

«Гризманн будет одним из лучших игроков в истории «Атлетико». У меня нет сомнений, их не было даже тогда, когда не все были довольны его возвращением в команду. Антуан был рожден для того, чтобы играть за «Атлетико».

В этом сезоне на счету 32-летнего Антуана Гризманна 15 матчей за «матрасников», в которых он отметился 11 забитыми мячами. Всего у француза 168 голов в 356 матчах за «Атлетико» Мадрид.