Элина СВИТОЛИНА: «Есть в планах играть за сборную Украины и на Олимпиаде»

Украинская теннисистка Элина Свитолина планирует выступать на Олимпиаде-2024, а до этого намерена вернуться в сборную Украины.

«Я общалась по поводу [квалификации на Олимпиаду и необходимости сыграть определенное количество матчей за сборную Украины], мне ответили, что так как у меня уже есть медаль, то не нужно [выполнять эту квоту]».

«Но я планирую играть за сборную Украины, у меня это стоит в планах», — объяснила Свитолина.

Элина пропустит матчи сборной в ноябре, а следующее окно будет в марте 2024 года.