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  4. Элина СВИТОЛИНА: «Есть в планах играть за сборную Украины и на Олимпиаде»
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08 ноября 2023, 11:11 |
261
0

Элина СВИТОЛИНА: «Есть в планах играть за сборную Украины и на Олимпиаде»

Теннисистка готова вернуться к матчам за сборную

08 ноября 2023, 11:11 |
261
0
Элина СВИТОЛИНА: «Есть в планах играть за сборную Украины и на Олимпиаде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина планирует выступать на Олимпиаде-2024, а до этого намерена вернуться в сборную Украины.

«Я общалась по поводу [квалификации на Олимпиаду и необходимости сыграть определенное количество матчей за сборную Украины], мне ответили, что так как у меня уже есть медаль, то не нужно [выполнять эту квоту]».

«Но я планирую играть за сборную Украины, у меня это стоит в планах», — объяснила Свитолина.

Элина пропустит матчи сборной в ноябре, а следующее окно будет в марте 2024 года.

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Элина Свитолина Олимпийские игры 2024
Источник Суспильне Спорт
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