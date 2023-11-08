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08 ноября 2023, 09:43 | Обновлено 08 ноября 2023, 09:49
171
0

Рух U-19 – Мидтьюлланд U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 ноября в 15:00 матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА

08 ноября 2023, 09:43 | Обновлено 08 ноября 2023, 09:49
171
0
Рух U-19 – Мидтьюлланд U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух U-19

8 ноября в 15:00 проходит матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА между командами «Рух» U-19 и «Мидтьюлланд» U-19.

Команды играют первый поединок в польском городе Сталева Воля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

7 ноября желто-черные во Львове провели утреннюю тренировку. После этого в 12:15 команда взяла курс на Польшу. В 18:00 прибыли в Сталеву Волю, где команда проводит свои домашние матчи Юношеской лиги УЕФА. Затем желто-черные заселились в гостиницу, а вечером провели теоретическое занятие.

Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов. 2-й раунд

Рух U-19 – Мидтьюлланд U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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