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08 ноября 2023, 06:23 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 ноября

Важные события во всех видах спорта

08 ноября 2023, 06:23 |
39
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 8 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Арсенал – Севилья

Favbet 1.32 – 5.82 – 11.30

22:00 Бавария – Галатасарай

Favbet 1.20 – 8.75 – 14.30

22:00 Копенгаген – Манчестер Юнайтед

Favbet 4.46 – 4.09 – 1.83

22:00 Реал Мадрид – ПСВ

Favbet 1.28 – 6.98 – 11.30

БАСКЕТБОЛ

19:00 Вулвз – Прометей

Favbet 1.82 – 1.94

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Источник Sport.ua
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