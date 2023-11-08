Другие новости08 ноября 2023, 06:23 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 ноября
Важные события во всех видах спорта
08 ноября 2023, 06:23 |
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В среду, 8 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:00 Арсенал – Севилья
22:00 Бавария – Галатасарай
22:00 Копенгаген – Манчестер Юнайтед
22:00 Реал Мадрид – ПСВ
БАСКЕТБОЛ
19:00 Вулвз – Прометей
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