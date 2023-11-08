ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 ноября

В среду, 8 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Арсенал – Севилья

1.32 – 5.82 – 11.30

22:00 Бавария – Галатасарай

1.20 – 8.75 – 14.30

22:00 Копенгаген – Манчестер Юнайтед

4.46 – 4.09 – 1.83

22:00 Реал Мадрид – ПСВ

1.28 – 6.98 – 11.30

БАСКЕТБОЛ

19:00 Вулвз – Прометей

1.82 – 1.94