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Лига чемпионов
07 ноября 2023, 23:12 | Обновлено 07 ноября 2023, 23:23
178
0

ВИДЕО. Леау забил бисиклетой. Милан и ПСЖ обменялись голами в 1-м тайме

Команды проводят матч в Милане на «Сан-Сиро»

07 ноября 2023, 23:12 | Обновлено 07 ноября 2023, 23:23
178
0
ВИДЕО. Леау забил бисиклетой. Милан и ПСЖ обменялись голами в 1-м тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 ноября, проходит поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором играют итальянский «Милан» и французский ПСЖ. Команды проводят матч в Милане на «Сан-Сиро».

ВИДЕО в Telegram: Голы матча Милана и ПСЖ

Милан и ПСЖ обменялись голами в первом тайме. На гол Шкриньяра для гостей (9 мин) ответил Рафаэль Леау ударом через себя (12 хв).

ГОЛ! 0:1. Шкриньяр, 8 мин.

ГОЛ! 1:1. Леау, 12 мин

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Милан ПСЖ Лига чемпионов видео голов и обзор Рафаэл Леау Милан Шкриньяр бисиклета
Источник Sport.ua
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