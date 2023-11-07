Лига чемпионов07 ноября 2023, 23:12 | Обновлено 07 ноября 2023, 23:23
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ВИДЕО. Леау забил бисиклетой. Милан и ПСЖ обменялись голами в 1-м тайме
Команды проводят матч в Милане на «Сан-Сиро»
07 ноября 2023, 23:12 | Обновлено 07 ноября 2023, 23:23
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Во вторник, 7 ноября, проходит поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором играют итальянский «Милан» и французский ПСЖ. Команды проводят матч в Милане на «Сан-Сиро».
ВИДЕО в Telegram: Голы матча Милана и ПСЖ
Милан и ПСЖ обменялись голами в первом тайме. На гол Шкриньяра для гостей (9 мин) ответил Рафаэль Леау ударом через себя (12 хв).
ГОЛ! 0:1. Шкриньяр, 8 мин.
ГОЛ! 1:1. Леау, 12 мин
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