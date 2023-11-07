ВИДЕО. Леау забил бисиклетой. Милан и ПСЖ обменялись голами в 1-м тайме

Во вторник, 7 ноября, проходит поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором играют итальянский «Милан» и французский ПСЖ. Команды проводят матч в Милане на «Сан-Сиро».

ВИДЕО в Telegram: Голы матча Милана и ПСЖ

Милан и ПСЖ обменялись голами в первом тайме. На гол Шкриньяра для гостей (9 мин) ответил Рафаэль Леау ударом через себя (12 хв).

ГОЛ! 0:1. Шкриньяр, 8 мин.

ГОЛ! 1:1. Леау, 12 мин