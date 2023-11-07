Степаненко вошел в топ-10 украинских капитанов-гвардейцев в еврокубках
34-летний хавбек горняков провел 20-й матч в еврокубках в качестве капитана
Тарас Степаненко провел 20-й матч в еврокубках в качестве капитана оранжево-черных. Он стал 10-м игроком украинских клубов, в том числе третьим после Дарио Срны и Анатолия Тимощука из «Шахтера», достигшим этого рубежа.
15 раз Степаненко выводил «горняков» на поле в Лиге чемпионов и 5 – в Лиге Европы. Капитанский дебют Тараса на международной арене состоялся 23 октября 2018 года в домашнем поединке дончан с «Манчестером Юнайтед» (0:3) в групповом турнире ЛЧ. В играх, в которых он участвовал в статусе капитана, «Шахтер» одержал 6 побед, 5 встреч завершил вничью и 9 проиграл (мячи 24-35).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 капитанов-гвардейцев украинских клубов в еврокубках
|
|
Игрок
|
Сезоны
|
Клуб
|
Матчи
|
1.
|
Дарио СРНА
|
2008-2018
|
Шахтер
|
93
|
2.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
2005-2017
|
Динамо
|
61
|
3.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2018-2024
|
Динамо
|
50
|
4.
|
Руслан РОТАНЬ
|
2012-2016
|
Днепр
|
38
|
5.
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
2003-2007
|
Шахтер
|
35
|
6.
|
Александр ГОЛОВКО
|
1999-2002
|
Динамо
|
30
|
7.
|
Виктор КОЛОТОВ
|
1974-1980
|
Динамо
|
29
|
8.
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
1994-1999
|
Динамо
|
22
|
9.
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
1986-1993
|
Динамо
|
21
|
10.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
2019-2024
|
Шахтер
|
20
Сезоны обозначены годом их окончания.
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