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  4. Степаненко вошел в топ-10 украинских капитанов-гвардейцев в еврокубках
Лига чемпионов
07 ноября 2023, 22:26 |
936
0

Степаненко вошел в топ-10 украинских капитанов-гвардейцев в еврокубках

34-летний хавбек горняков провел 20-й матч в еврокубках в качестве капитана

07 ноября 2023, 22:26 |
936
0
Степаненко вошел в топ-10 украинских капитанов-гвардейцев в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко (справа)

Тарас Степаненко провел 20-й матч в еврокубках в качестве капитана оранжево-черных. Он стал 10-м игроком украинских клубов, в том числе третьим после Дарио Срны и Анатолия Тимощука из «Шахтера», достигшим этого рубежа.

15 раз Степаненко выводил «горняков» на поле в Лиге чемпионов и 5 – в Лиге Европы. Капитанский дебют Тараса на международной арене состоялся 23 октября 2018 года в домашнем поединке дончан с «Манчестером Юнайтед» (0:3) в групповом турнире ЛЧ. В играх, в которых он участвовал в статусе капитана, «Шахтер» одержал 6 побед, 5 встреч завершил вничью и 9 проиграл (мячи 24-35).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 капитанов-гвардейцев украинских клубов в еврокубках

Игрок

Сезоны

Клуб

Матчи

1.

Дарио СРНА

2008-2018

Шахтер

93

2.

Александр ШОВКОВСКИЙ

2005-2017

Динамо

61

3.

Сергей СИДОРЧУК

2018-2024

Динамо

50

4.

Руслан РОТАНЬ

2012-2016

Днепр

38

5.

Анатолий ТИМОЩУК

2003-2007

Шахтер

35

6.

Александр ГОЛОВКО

1999-2002

Динамо

30

7.

Виктор КОЛОТОВ

1974-1980

Динамо

29

8.

Олег ЛУЖНЫЙ

1994-1999

Динамо

22

9.

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

1986-1993

Динамо

21

10.

Тарас СТЕПАНЕНКО

2019-2024

Шахтер

20

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Источник Sport.ua
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