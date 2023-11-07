Степаненко вошел в топ-10 украинских капитанов-гвардейцев в еврокубках

Тарас Степаненко провел 20-й матч в еврокубках в качестве капитана оранжево-черных. Он стал 10-м игроком украинских клубов, в том числе третьим после Дарио Срны и Анатолия Тимощука из «Шахтера», достигшим этого рубежа.

15 раз Степаненко выводил «горняков» на поле в Лиге чемпионов и 5 – в Лиге Европы. Капитанский дебют Тараса на международной арене состоялся 23 октября 2018 года в домашнем поединке дончан с «Манчестером Юнайтед» (0:3) в групповом турнире ЛЧ. В играх, в которых он участвовал в статусе капитана, «Шахтер» одержал 6 побед, 5 встреч завершил вничью и 9 проиграл (мячи 24-35).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 капитанов-гвардейцев украинских клубов в еврокубках

Игрок Сезоны Клуб Матчи 1. Дарио СРНА 2008-2018 Шахтер 93 2. Александр ШОВКОВСКИЙ 2005-2017 Динамо 61 3. Сергей СИДОРЧУК 2018-2024 Динамо 50 4. Руслан РОТАНЬ 2012-2016 Днепр 38 5. Анатолий ТИМОЩУК 2003-2007 Шахтер 35 6. Александр ГОЛОВКО 1999-2002 Динамо 30 7. Виктор КОЛОТОВ 1974-1980 Динамо 29 8. Олег ЛУЖНЫЙ 1994-1999 Динамо 22 9. Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 1986-1993 Динамо 21 10. Тарас СТЕПАНЕНКО 2019-2024 Шахтер 20

Сезоны обозначены годом их окончания.