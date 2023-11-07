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Counter-Strike
07 ноября 2023, 22:12 | Обновлено 07 ноября 2023, 22:14
652
2

Лионель Месси стал совладельцем киберспортивной команды

Звёздный аргентинец теперь официально в киберспорте

07 ноября 2023, 22:12 | Обновлено 07 ноября 2023, 22:14
652
2
Лионель Месси стал совладельцем киберспортивной команды
Twitter. Лионель Месси

Аргентинский игрок Интер Майами Лионель Месси стал совладельцем киберспортивного клуба Kru Esports по CS2.

На представленном видео бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро сделал заявление: «Я больше не владелец Kru, нас теперь двое».

Kru Esports была основана в 2020-м году. Зимой 2021-го Агуэро из-за проблем со здоровьем принял решение завершить карьеру.

Лионель Месси — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины. Чемпион мира, чемпион Южной Америки, победитель Финалиссимы, олимпийский чемпион. Считается одним из лучших футболистов всех времён. Лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», шестикратный — «Золотой бутсы».

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киберспорт CS2 Лионель Месси Серхио Агуэро
Источник Sport.ua
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