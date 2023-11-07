Лионель Месси стал совладельцем киберспортивной команды

Аргентинский игрок Интер Майами Лионель Месси стал совладельцем киберспортивного клуба Kru Esports по CS2.

На представленном видео бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро сделал заявление: «Я больше не владелец Kru, нас теперь двое».

Kru Esports была основана в 2020-м году. Зимой 2021-го Агуэро из-за проблем со здоровьем принял решение завершить карьеру.

Лионель Месси — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины. Чемпион мира, чемпион Южной Америки, победитель Финалиссимы, олимпийский чемпион. Считается одним из лучших футболистов всех времён. Лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», шестикратный — «Золотой бутсы».