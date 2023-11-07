Лионель Месси стал совладельцем киберспортивной команды
Звёздный аргентинец теперь официально в киберспорте
Аргентинский игрок Интер Майами Лионель Месси стал совладельцем киберспортивного клуба Kru Esports по CS2.
На представленном видео бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро сделал заявление: «Я больше не владелец Kru, нас теперь двое».
Kru Esports была основана в 2020-м году. Зимой 2021-го Агуэро из-за проблем со здоровьем принял решение завершить карьеру.
Лионель Месси — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины. Чемпион мира, чемпион Южной Америки, победитель Финалиссимы, олимпийский чемпион. Считается одним из лучших футболистов всех времён. Лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», шестикратный — «Золотой бутсы».
Ahora somos 2#VamoAJugar 🤟 pic.twitter.com/DZjf4awrt0— KRÜ Esports (@KRUesports) November 7, 2023
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