Лига чемпионов. Доннарумма – в основе ПСЖ на матч против Милана

Сегодня «Милан» в матче четвертого тура Лиги чемпионов в группе F на «Сан-Сиро» примет «ПСЖ». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Милан»: Меньян, Тео Эрнандес, Томори, Тшау, Калабрия, Рейндерс, Муса, Лофтус-Чик, Рафаэл-Леау, Пулишич, Жиру

«ПСЖ»: Доннарумма, Люка Эрнандес, Шкриньяр, Маркиньос, Хакими, Витинья, Угарте, Заир-Эмери, Мбаппе, Дембеле, Коло-Муани