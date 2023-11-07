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  4. Лига чемпионов. Доннарумма – в основе ПСЖ на матч против Милана
Лига чемпионов
07 ноября 2023, 21:05 |
166
0

Лига чемпионов. Доннарумма – в основе ПСЖ на матч против Милана

Центральный матч игрового дня в Лиге чемпионов

07 ноября 2023, 21:05 |
166
0
Лига чемпионов. Доннарумма – в основе ПСЖ на матч против Милана
ФК ПСЖ

Сегодня «Милан» в матче четвертого тура Лиги чемпионов в группе F на «Сан-Сиро» примет «ПСЖ». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Милан»: Меньян, Тео Эрнандес, Томори, Тшау, Калабрия, Рейндерс, Муса, Лофтус-Чик, Рафаэл-Леау, Пулишич, Жиру

«ПСЖ»: Доннарумма, Люка Эрнандес, Шкриньяр, Маркиньос, Хакими, Витинья, Угарте, Заир-Эмери, Мбаппе, Дембеле, Коло-Муани

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Милан ПСЖ Лига чемпионов стартовые составы
Источник УЕФА
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