Лига чемпионов07 ноября 2023, 21:05 |
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Лига чемпионов. Доннарумма – в основе ПСЖ на матч против Милана
Центральный матч игрового дня в Лиге чемпионов
07 ноября 2023, 21:05 |
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Сегодня «Милан» в матче четвертого тура Лиги чемпионов в группе F на «Сан-Сиро» примет «ПСЖ». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Милан»: Меньян, Тео Эрнандес, Томори, Тшау, Калабрия, Рейндерс, Муса, Лофтус-Чик, Рафаэл-Леау, Пулишич, Жиру
«ПСЖ»: Доннарумма, Люка Эрнандес, Шкриньяр, Маркиньос, Хакими, Витинья, Угарте, Заир-Эмери, Мбаппе, Дембеле, Коло-Муани
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