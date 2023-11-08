Франция08 ноября 2023, 09:27 |
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Усман ДЕМБЕЛЕ: «Не всем быть топ-игроком и брать Золотой мяч. Это жизнь»
Игрок еще надеется на прогресс
08 ноября 2023, 09:27 |
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Вингер ПСЖ Усман Дембеле согласен, что он пока не вышел на тот уровень, который прогнозировался после перехода в «Барселону», а затем трансфер в парижскую команду.
«Мой прогресс? Так бывает, не все могут быть топ-игроками и выигрывать Золотой мяч. Такова жизнь. Но мне еще 26 лет, впереди несколько лет, которые я надеюсь провести на топ-уровне».
«Хочу прогрессировать дальше», — сказал Дембеле.
В нынешнем сезоне игрок не забивал и сделал 3 результативные передачи в 13-ти встречах.
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