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  4. Усман ДЕМБЕЛЕ: «Не всем быть топ-игроком и брать Золотой мяч. Это жизнь»
Франция
08 ноября 2023, 09:27 |
195
0

Усман ДЕМБЕЛЕ: «Не всем быть топ-игроком и брать Золотой мяч. Это жизнь»

Игрок еще надеется на прогресс

08 ноября 2023, 09:27 |
195
0
Усман ДЕМБЕЛЕ: «Не всем быть топ-игроком и брать Золотой мяч. Это жизнь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Вингер ПСЖ Усман Дембеле согласен, что он пока не вышел на тот уровень, который прогнозировался после перехода в «Барселону», а затем трансфер в парижскую команду.

«Мой прогресс? Так бывает, не все могут быть топ-игроками и выигрывать Золотой мяч. Такова жизнь. Но мне еще 26 лет, впереди несколько лет, которые я надеюсь провести на топ-уровне».

«Хочу прогрессировать дальше», — сказал Дембеле.

В нынешнем сезоне игрок не забивал и сделал 3 результативные передачи в 13-ти встречах.

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Усман Дембеле ПСЖ
Источник L'Equipe
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