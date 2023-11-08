Усман ДЕМБЕЛЕ: «Не всем быть топ-игроком и брать Золотой мяч. Это жизнь»

Вингер ПСЖ Усман Дембеле согласен, что он пока не вышел на тот уровень, который прогнозировался после перехода в «Барселону», а затем трансфер в парижскую команду.

«Мой прогресс? Так бывает, не все могут быть топ-игроками и выигрывать Золотой мяч. Такова жизнь. Но мне еще 26 лет, впереди несколько лет, которые я надеюсь провести на топ-уровне».

«Хочу прогрессировать дальше», — сказал Дембеле.

В нынешнем сезоне игрок не забивал и сделал 3 результативные передачи в 13-ти встречах.