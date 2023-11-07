Шахтер алогично и нет побеждает 1:0 Барселону после первого тайма

В Гамбурге 7 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и «Барселоной».

Команды завершили первый тайм поединка. Со счетом 1:0 побеждает «Шахтер», в составе которого на 40-й минуте голом отметился Даниил Сикан.

По итогам первых 45 минут игры футболисты «Шахтера» владели мячом 41% игрового времени против 59% владения у каталонцев.

В тоже время дончане нанесли по воротам «блауграны» 4 удара (2 – точных), а игроки «Барселоны» угрожали воротам «Шахтера» дважды (ни одного прицельного удара).

На счету у «горняков» один угловой в первом тайме, у каталонцев – ноль. Два раза футболисты «Шахтера» оказывались в положении вне игры, тогда как их соперники – ни разу.