Шахтер подтвердил проведение контрольного матча в Токио
О матче рассказал Сергей Палкин
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил, что команда 18 декабря проведет контрольный матч в Японии против клуба «Ависпа Фукуока».
Благотворительный матч пройдет в Токио на Национальном стадионе.
Все деньги, собранные от продажи билетов и рекламы во время благотворительного матча, будут переданы на помощь Украине и украинцам, пострадавшим в результате полномасштабной войны.
– Хочу поблагодарить руководство клуба и команду «Ависпа Фукуока» за согласие провести благотворительный матч с «Шахтером» и помощь в организации игры на одной из главных спортивных арен Японии. Эта встреча имеет большое значение не только для нашего клуба, но и для всех украинцев: ведь, во-первых, свидетельствует о солидарности японского общества с народом Украины, а во-вторых, все средства, полученные от проведения матча, будут направлены на поддержку пострадавших из-за военной агрессии россии и на другие гуманитарные проекты.
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