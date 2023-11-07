Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
07 ноября 2023, 20:12 |
746
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Шахтер подтвердил проведение контрольного матча в Токио

О матче рассказал Сергей Палкин

07 ноября 2023, 20:12 |
746
1
Шахтер подтвердил проведение контрольного матча в Токио
ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил, что команда 18 декабря проведет контрольный матч в Японии против клуба «Ависпа Фукуока».

Благотворительный матч пройдет в Токио на Национальном стадионе.

Все деньги, собранные от продажи билетов и рекламы во время благотворительного матча, будут переданы на помощь Украине и украинцам, пострадавшим в результате полномасштабной войны.

– Хочу поблагодарить руководство клуба и команду «Ависпа Фукуока» за согласие провести благотворительный матч с «Шахтером» и помощь в организации игры на одной из главных спортивных арен Японии. Эта встреча имеет большое значение не только для нашего клуба, но и для всех украинцев: ведь, во-первых, свидетельствует о солидарности японского общества с народом Украины, а во-вторых, все средства, полученные от проведения матча, будут направлены на поддержку пострадавших из-за военной агрессии россии и на другие гуманитарные проекты.

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Шахтер Донецк Сергей Палкин благотворительные матчи
Источник ФК Шахтер Донецк
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nivavn
Ага, так і сказав... Прямо під час матчу з Барселоною...
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