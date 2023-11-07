Барселона готовит 40 миллионов на одноклубника Трубина

«Барселона» в последнее время активно ищет усиление на позицию опорного полузащитника. Одной из приоритетных кандидатур является Флорентину Луиш из «Бенфики».

В контракте 24-летнего португальца прописана клаусула в размере 120 миллионов евро. Несмотря на это, в «Барселоне» надеются, что для подписания Луиша хватит 40 миллионов. В слкчае, если потребуется большая сумма, «Барселона» переключится на более дешевые альтернативы.

В нынешнем сезоне Флорентину Луиш провел 11 матчей за «Бенфику» во всех турнирах.