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  4. Барселона готовит 40 миллионов на одноклубника Трубина
Испания
07 ноября 2023, 20:03 |
492
0

Барселона готовит 40 миллионов на одноклубника Трубина

Флорентину Луиш может перебраться в Каталонию

07 ноября 2023, 20:03 |
492
0
Барселона готовит 40 миллионов на одноклубника Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентину Луиш

«Барселона» в последнее время активно ищет усиление на позицию опорного полузащитника. Одной из приоритетных кандидатур является Флорентину Луиш из «Бенфики».

В контракте 24-летнего португальца прописана клаусула в размере 120 миллионов евро. Несмотря на это, в «Барселоне» надеются, что для подписания Луиша хватит 40 миллионов. В слкчае, если потребуется большая сумма, «Барселона» переключится на более дешевые альтернативы.

В нынешнем сезоне Флорентину Луиш провел 11 матчей за «Бенфику» во всех турнирах.

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Источник Sport.es
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