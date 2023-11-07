Испания07 ноября 2023, 20:03 |
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Барселона готовит 40 миллионов на одноклубника Трубина
Флорентину Луиш может перебраться в Каталонию
07 ноября 2023, 20:03 |
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«Барселона» в последнее время активно ищет усиление на позицию опорного полузащитника. Одной из приоритетных кандидатур является Флорентину Луиш из «Бенфики».
В контракте 24-летнего португальца прописана клаусула в размере 120 миллионов евро. Несмотря на это, в «Барселоне» надеются, что для подписания Луиша хватит 40 миллионов. В слкчае, если потребуется большая сумма, «Барселона» переключится на более дешевые альтернативы.
В нынешнем сезоне Флорентину Луиш провел 11 матчей за «Бенфику» во всех турнирах.
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