Чемпионат Европы07 ноября 2023, 19:30 |
342
0
Англия перед Евро-2024 сыграет матчи с топ-соперниками
Проведут встречи с Бразилией и Бельгией
07 ноября 2023, 19:30 |
342
0
Сборная Англии, которая из отборочной группы со сборной Украины уже вышла на Евро-2024, планирует свою подготовку к турниру в Германии.
Футбольная ассоциация договорилась о двух контрольных матчах на Уэмбли весной следующего года.
Команда Гарета Саутгейта сыграет против Бразилии и Бельгии. Кроме того, уже ведутся переговоры еще о двух-трех матчах в мае-июне перед стартом чемпионата Европы.
Англия узнает своих соперников на Евро-2024 2 декабря.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 07 ноября 2023, 11:34 30
Украинский боксер заступился за русскоязычных военных
Теннис | 07 ноября 2023, 07:10 11
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023
Футбол | 07.11.2023, 12:52
Футбол | 07.11.2023, 18:36
Футбол | 07.11.2023, 00:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.11.2023, 19:15 22
07.11.2023, 04:43 20
06.11.2023, 20:10 3
07.11.2023, 00:10 29
06.11.2023, 19:56
06.11.2023, 06:00 1
07.11.2023, 00:50 13