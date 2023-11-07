Англия перед Евро-2024 сыграет матчи с топ-соперниками

Сборная Англии, которая из отборочной группы со сборной Украины уже вышла на Евро-2024, планирует свою подготовку к турниру в Германии.

Футбольная ассоциация договорилась о двух контрольных матчах на Уэмбли весной следующего года.

Команда Гарета Саутгейта сыграет против Бразилии и Бельгии. Кроме того, уже ведутся переговоры еще о двух-трех матчах в мае-июне перед стартом чемпионата Европы.

Англия узнает своих соперников на Евро-2024 2 декабря.