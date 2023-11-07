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Чемпионат Европы
07 ноября 2023, 19:30 |
342
0

Англия перед Евро-2024 сыграет матчи с топ-соперниками

Проведут встречи с Бразилией и Бельгией

07 ноября 2023, 19:30 |
342
0
Англия перед Евро-2024 сыграет матчи с топ-соперниками
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии, которая из отборочной группы со сборной Украины уже вышла на Евро-2024, планирует свою подготовку к турниру в Германии.

Футбольная ассоциация договорилась о двух контрольных матчах на Уэмбли весной следующего года.

Команда Гарета Саутгейта сыграет против Бразилии и Бельгии. Кроме того, уже ведутся переговоры еще о двух-трех матчах в мае-июне перед стартом чемпионата Европы.

Англия узнает своих соперников на Евро-2024 2 декабря.

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Источник The Athletic
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