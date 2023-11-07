Звездный форвард Тоттенхэма перенесет операцию

Форвард «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон объявил о том, что вскоре перенесет операцию по устранению давней проблемы с тазом:

«Последние несколько месяцев были непростыми для меня. У меня возникли проблемы со здоровьем. Я уже поговорил с врачами, и скоро меня ждет операция. Я страдал восемь месяцев, боролся, смотрел на команду, клуб и забывал о себе. Думаю, пора отдохнуть, взять паузу. Я сделаю то, что будет лучше для меня».

В нынешнем сезоне на счету Ришарлисона 2 гола и 3 ассиста в 11 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.