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  4. Звездный форвард Тоттенхэма перенесет операцию
Англия
07 ноября 2023, 18:48 |
922
0

Звездный форвард Тоттенхэма перенесет операцию

Ришарлисон вскоре ляжет под нож

07 ноября 2023, 18:48 |
922
0
Звездный форвард Тоттенхэма перенесет операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришарлисон

Форвард «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон объявил о том, что вскоре перенесет операцию по устранению давней проблемы с тазом:

«Последние несколько месяцев были непростыми для меня. У меня возникли проблемы со здоровьем. Я уже поговорил с врачами, и скоро меня ждет операция. Я страдал восемь месяцев, боролся, смотрел на команду, клуб и забывал о себе. Думаю, пора отдохнуть, взять паузу. Я сделаю то, что будет лучше для меня».

В нынешнем сезоне на счету Ришарлисона 2 гола и 3 ассиста в 11 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

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Ришарлисон Тоттенхэм травма операция
Источник ESPN
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