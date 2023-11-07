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Украина. Премьер лига
07 ноября 2023, 18:29 | Обновлено 07 ноября 2023, 18:48
501
0

Источник: Интер хотел приобрести Шапаренко, помешала травма

Об этом рассказал Луческу в разговоре с Цыганыком

07 ноября 2023, 18:29 | Обновлено 07 ноября 2023, 18:48
501
0
Источник: Интер хотел приобрести Шапаренко, помешала травма
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Журналист Игорь Цыганык рассазал о том, что в разговоре с ним экс-тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал об интересе к хавбеку киевлян Николаю Шапаренко со стороны миланского «Интера».

«Луческу раскрыл интересную деталь. Год назад у него был разговор с «Интером» по поводу Шапаренко. Миланцы были готовы сделать предложение, но помешала травма колена с «Фенербахче».

«Луческу был очень огорчен, были консультации с «Интером» по поводу Шапаренко. А теперь Николаю нужно снова набирать форму», — сказал Цыганык.

Шапаренко получил травму на старте минувшего сезона и сумел восстановиться лишь под конец чемпионата.

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Динамо Киев Мирча Луческу Интер Милан Николай Шапаренко Игорь Цыганык
Источник Циганик LIVE
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