Источник: Интер хотел приобрести Шапаренко, помешала травма

Журналист Игорь Цыганык рассазал о том, что в разговоре с ним экс-тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал об интересе к хавбеку киевлян Николаю Шапаренко со стороны миланского «Интера».

«Луческу раскрыл интересную деталь. Год назад у него был разговор с «Интером» по поводу Шапаренко. Миланцы были готовы сделать предложение, но помешала травма колена с «Фенербахче».

«Луческу был очень огорчен, были консультации с «Интером» по поводу Шапаренко. А теперь Николаю нужно снова набирать форму», — сказал Цыганык.

Шапаренко получил травму на старте минувшего сезона и сумел восстановиться лишь под конец чемпионата.