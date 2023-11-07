ОФИЦИАЛЬНО. Гранаду исключили из Кубка Испании

В минувший четверг «Гранада» в 1/64 финала Кубка Испании обыграла «Аросу» со счетом 3:0. Однако сегодня Федерация футбола Испании (RFEF) официально сообщила о том, что «Гранада» исключена из турнира.

Это связано с тем, что ворота команды в матче с «Аросой» защищал голкипер Адриан Лопес, который числится игроком резервной команды «Гранады». Согласно регламенту Кубка Испании, игроки резервных команд могут быть заявлены за основную команду клуба только в том случае, если они не старше 23 лет. Лопесу уже 24 года.

«Ароса» подала апелляцию, которая была удовлетворена. «Гранаде» засчитали техническое поражение 0:3, и в 1/32 финала вышла «Ароса». Ее соперник пока что не известен.