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  4. «Пил почти до потери сознания». Руни рассказал о проблемах с алкоголем
Англия
07 ноября 2023, 18:15 |
626
1

«Пил почти до потери сознания». Руни рассказал о проблемах с алкоголем

Легендарный форвард любил выпить в начале карьеры

07 ноября 2023, 18:15 |
626
1
«Пил почти до потери сознания». Руни рассказал о проблемах с алкоголем
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Легендарный экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни рассказал о том, что в начале своей карьеры имел проблемы с алкоголем:

«Ехал домой, пару дней сидел там и не выходил, пил почти до потери сознания. Я не хотел быть рядом с людьми, потому что иногда ты чувствуешь себя смущенным. Иногда ты чувствуешь, что подвел людей, и в конце концов я не знал, как иначе с этим справиться.

Когда вы не пользуетесь помощью и руководством других, вы можете оказаться в очень непростом положении, и я был в нем несколько лет. К счастью, теперь я не боюсь идти и говорить с людьми о проблемах».

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Уэйн Руни алкоголь
Источник talkSPORT
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luceorius
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