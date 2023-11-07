«Пил почти до потери сознания». Руни рассказал о проблемах с алкоголем

Легендарный экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни рассказал о том, что в начале своей карьеры имел проблемы с алкоголем:

«Ехал домой, пару дней сидел там и не выходил, пил почти до потери сознания. Я не хотел быть рядом с людьми, потому что иногда ты чувствуешь себя смущенным. Иногда ты чувствуешь, что подвел людей, и в конце концов я не знал, как иначе с этим справиться.

Когда вы не пользуетесь помощью и руководством других, вы можете оказаться в очень непростом положении, и я был в нем несколько лет. К счастью, теперь я не боюсь идти и говорить с людьми о проблемах».