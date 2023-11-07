Источник: у Миная нет финансовых проблем, выплачивают зарплаты и премии
Но у команды проблемы в таблице
По информации журналиста Виктора Вацко, сейчас у аутсайдера УПЛ «Миная» нет финансовых проблем и больших задержек с выплатой зарплаты.
Недавно сообщалось, что «Минай» даже экономит на еде для своих игроков на клубной базе.
Вацко утверждает, что футболисты получают не только зарплаты, но и премии. Команде дали премиальные за ничейные результаты с «Рухом» и «Вересом».
Однако есть проблемы с психологическим состоянием из-за неудач на поле. Сейчас «Минай» без побед в сезоне занимает последнее место в чемпионате.
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