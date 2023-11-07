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  4. Лидер Руха планирует вернуться к тренировкам перед матчем с Черноморцем
Украина. Премьер лига
07 ноября 2023, 16:29 |
351
0

Лидер Руха планирует вернуться к тренировкам перед матчем с Черноморцем

Повреждение Юрия Климчука оказалось не значительным

07 ноября 2023, 16:29 |
351
0
Лидер Руха планирует вернуться к тренировкам перед матчем с Черноморцем
ФК Рух. Юрий Климчук

В поединке 13 тура чемпионата УПЛ «Рух» – «Оболонь» не смог принять участия лидер нападения хозяев Юрий Климчук.

Как стало известно Sport.ua на тренировке накануне матча с «пивоварами» форвард «Руха» почувствовал дискомфорт в передней поверхности бедра и вынужден был пропустить этот поединок.

По информации нашего источника, повреждение оказалось не очень серьезным, поэтому медперсонал клуба прилагает усилия, чтобы бомбардир львовян вернулся в строй уже в ближайшее время и смог помочь 12 ноября в очередном календарном поединке – с «Черноморцем».

Сейчас «Рух» занимает в чемпионате УПЛ пятое место, набрав 21 очко.

Ранее форвард львовского «Руха» Илья Квасница поделился мыслями матча УПЛ против столичной «Оболони».

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Юрий Климчук Рух Львов Черноморец Одесса Черноморец - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд травма
Источник Sport.ua
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