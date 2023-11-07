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  4. Сергей ЛОГИНОВ: «Тревоги сбивали темп игры»
Украина. Премьер лига
07 ноября 2023, 16:52 |
127
0

Сергей ЛОГИНОВ: «Тревоги сбивали темп игры»

Капитан «Александрии» прокомментировал поражение против «Днепра-1»

07 ноября 2023, 16:52 |
127
0
Сергей ЛОГИНОВ: «Тревоги сбивали темп игры»
ФК Александрия. Сергей Логинов

Капитан «Александрии» Сергей Логинов прокомментировал поражение в матче 13-го тура УПЛ против «Днепра-1» (0:1).

– Ваша команда сегодня проиграла, однако вы вернулись на стадион, где провели долгий отрезок карьеры. Какие у вас эмоции от возвращения?

– Эмоции положительные, потому что, можно сказать, вернулся домой. Да, к сожалению, мы проиграли и это очень огорчает. У нас в субботу важная игра с «Вересом», поэтому будем готовиться к ней.

– Это ваш самый длинный матч в жизни. Трудно ли эмоционально было возвращаться на поле после стольких тревог?

– Да, очень трудно. Тем более, во втором тайме мы переломили ход игры. Мы активно играли на половине поля «Днепра-1» и создавали опасность, а тревоги сбивали этот темп.

Напомним, игра «Днепр-1» – «Александрия» трижды прерывалась из-за воздушной тревоги. Всего поединок длился более 4 часов.

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Сергей Логинов чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Александрия
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