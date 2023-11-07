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  4. Виталий Сачко уступил сопернику в первом круге ATP 250
ATP
07 ноября 2023, 16:09 |
68
0

Виталий Сачко уступил сопернику в первом круге ATP 250

Украинец проиграл Себастьяну Офнеру

07 ноября 2023, 16:09 |
68
0
Виталий Сачко уступил сопернику в первом круге ATP 250
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко уступил австрийцу Себастьяну Офнеру в первом круге ATP 250, который проходит в болгарской Софии.

26-летний украинец проиграл первый сет своему оппоненту, но исправил ситуацию уже во втором раунде противостояния. Однако третий сет все же остался за Офнером. Итоговый счет – 4:6, 6:3, 2:6.

27-летний Себастьян Офнер входит в топ-50 теннисистов мира. Против таких соперников у Виталия всегда возникают проблемы: из 5 встреч с теннисистами топ-50 он не выиграл ни одной.

Первый украинский теннисист в четвертый раз в карьере попал в основную сетку соревнований ATP.

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Виталий Сачко Себастьян Офнер ATP София
Источник Sport.ua
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