Виталий Сачко уступил сопернику в первом круге ATP 250

Украинский теннисист Виталий Сачко уступил австрийцу Себастьяну Офнеру в первом круге ATP 250, который проходит в болгарской Софии.

26-летний украинец проиграл первый сет своему оппоненту, но исправил ситуацию уже во втором раунде противостояния. Однако третий сет все же остался за Офнером. Итоговый счет – 4:6, 6:3, 2:6.

27-летний Себастьян Офнер входит в топ-50 теннисистов мира. Против таких соперников у Виталия всегда возникают проблемы: из 5 встреч с теннисистами топ-50 он не выиграл ни одной.

Первый украинский теннисист в четвертый раз в карьере попал в основную сетку соревнований ATP.