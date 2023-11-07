Молодежные турниры07 ноября 2023, 16:22 | Обновлено 07 ноября 2023, 17:05
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Шахтер U-19 – Барселона U-19 – 0:3. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Юношеской лиги УЕФА
07 ноября 2023, 16:22 | Обновлено 07 ноября 2023, 17:05
372
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7 ноября состоялся матч 4-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Шахтер» U-19 и «Барселона» U-19.
«Горняки» потерпели разгромное поражение 0:3. После четырех туров «Шахтер» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы Н.
Юношеская лига УЕФА. Группа H, 7 ноября.
Шахтер U-19 – Барселона U-19 – 0:3
Голы: Кальдеро, 16, Родригес, 58, Новарро, 62.
Удаление: Глущенко, 64
Видеообзор матча
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