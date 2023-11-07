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  4. Сергей ЧОБОТЕНКО: «Сколько у Кривбасса моментов было? Один?»
Украина. Премьер лига
07 ноября 2023, 15:50 |
422
0

Сергей ЧОБОТЕНКО: «Сколько у Кривбасса моментов было? Один?»

Защитник «Полесья» прокомментировал ничью с «Кривбассом»

07 ноября 2023, 15:50 |
422
0
Сергей ЧОБОТЕНКО: «Сколько у Кривбасса моментов было? Один?»
ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко прокомментировал ничью с «Кривбассом» (1:1) в матче 13-го тура УПЛ:

«Сначала, когда зашли в раздевалку, то все были мрачными, но потом зашел президент, зашел тренер, подбодрили. Они, конечно, тоже считают, что мы больше заслуживали победы. В общем можно сказать, что одна ошибка в защите решила исход этого матча. Пропущенный гол и в итоге – 1:1. Мы разберем этот момент, чтобы в будущем такого не было. «Кривбасс» неплохо играл в обороне, но и моментов у них, ну, сколько – один? И гол. У нас же были два стопроцентных момента».

В матче с «Полесьем» «Кривбасс» нанес 6 ударов по воротам, 3 из которых летели в створ.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Кривбасс Сергей Чоботенко
Источник ФК Полесье
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