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  4. Артем КОЗАК: «Конечно, мы немного расстроены»
Украина. Премьер лига
07 ноября 2023, 15:13 | Обновлено 07 ноября 2023, 15:14
148
0

Артем КОЗАК: «Конечно, мы немного расстроены»

Капитан «Полесья» прокомментировал ничью с «Кривбассом»

07 ноября 2023, 15:13 | Обновлено 07 ноября 2023, 15:14
148
0
Артем КОЗАК: «Конечно, мы немного расстроены»
ФК Полесье. Артем Козак (справа)

Капитан житомирского «Полесья» Артем Козак прокомментировал ничью в матче 13-го тура УПЛ против «Кривбасса» (1:1):

«Конечно, мы немного расстроены, потому что мы хотели и имели шансы дожимать соперника. Но игра все же получилась интересной и достойной, на встречных курсах, думаю, всем понравилась. Мы включились, было достаточно интересных выбеганий, когда мы создавали зоны. Плюс к тому были и стандарты. Но, возможно, где-то не отдали последний пас, где-то не поборолись. У нас очень высокого уровня игроки, поэтому я лишь подытожил усилия команды.

Я увидел, что мы выходим в контратаку, увидел Бени. Он услышал, что я просил пас, он меня заметил и перевел мяч на другой фланг. Я смещался в центр, увидел, что игрок хочет прочитать меня под левую ногу и я заметил свободный ближний угол. Удар – все, что надо было. Но это – рутина. Я ставлю точку в усилиях ребят. Каждый из нас может забить гол, это только последний момент, а в целом – все это делает команда.

Я не чувствую какого-то особого статуса. Я чувствую, что мы выкладываемся каждую игру, играем на полную и для нас каждая игра – важна. Нет таких игр, к которым мы подходим опустив руки, играем на одной ноге. Такого нет и это так не работает. Посмотрим и турнирную таблицу сначала зимой в отпуске, а потом уже летом».

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Артем Козак чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Кривбасс
Источник ФК Полесье
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