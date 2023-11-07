Англия07 ноября 2023, 14:50 | Обновлено 07 ноября 2023, 15:26
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Капитан Ман Юнайтед зимой может уехать в чемпионат Саудовской Аравии
Бруно Фернандеш заинтересовал саудовские команды
07 ноября 2023, 14:50 | Обновлено 07 ноября 2023, 15:26
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Португальский полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал целью клубов из Саудовской Аравии на зимнее трансферное окно, сообщает журналист Рули Галетти.
Представители саудовских команд планируют связаться с 29-летним игроком и узнать, есть ли шанс переманить его в их лигу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость капитана «красных дьяволов» в 75 миллионов евро.
В этом сезоне Бруну Фернандеш провел 15 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
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