Капитан Ман Юнайтед зимой может уехать в чемпионат Саудовской Аравии

Португальский полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал целью клубов из Саудовской Аравии на зимнее трансферное окно, сообщает журналист Рули Галетти.

Представители саудовских команд планируют связаться с 29-летним игроком и узнать, есть ли шанс переманить его в их лигу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость капитана «красных дьяволов» в 75 миллионов евро.

В этом сезоне Бруну Фернандеш провел 15 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.