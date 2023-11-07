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Англия
07 ноября 2023, 14:50 | Обновлено 07 ноября 2023, 15:26
733
1

Капитан Ман Юнайтед зимой может уехать в чемпионат Саудовской Аравии

Бруно Фернандеш заинтересовал саудовские команды

07 ноября 2023, 14:50 | Обновлено 07 ноября 2023, 15:26
733
1
Капитан Ман Юнайтед зимой может уехать в чемпионат Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Португальский полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал целью клубов из Саудовской Аравии на зимнее трансферное окно, сообщает журналист Рули Галетти.

Представители саудовских команд планируют связаться с 29-летним игроком и узнать, есть ли шанс переманить его в их лигу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость капитана «красных дьяволов» в 75 миллионов евро.

В этом сезоне Бруну Фернандеш провел 15 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Twitter
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Sergey RockStar
Вряд ли МЮ продаст своё единтсвенное светлое пятно в команде. Если не Бруну, все было бы куда печальнее..
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