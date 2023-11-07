Георгий СУДАКОВ: Возможно, Мудрику не хватает меня, чтобы заиграть в Челси

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о дружбе с вингером «Челси» Михаилом Мудриком:

«Миша – мой близкий друг, и мы много общаемся. Я уже получил от него несколько ценных советов на случай, если перееду в Англию. Как адаптироваться, как влиться в игровой ритм, для меня это очень полезно.

Он рекомендует как можно скорее переезжать в топ-чемпионат, такой как Премьер-лига, потому что это помогает быстрее развиваться, как физически, так и психологически. У Михаила огромный потенциал, и, возможно, одна из причин, почему вы еще не видели его на самом высоком уровне в Англии, заключается в том, что, по его словам, в «Челси» нет такого игрока, как я, который бы постоянно отдавал верховые передачи и ассистировал!».

В этом сезоне на счету Георгия Судакова 12 матчей за «Шахтер», в которых он отметился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.