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Англия
07 ноября 2023, 13:57 | Обновлено 07 ноября 2023, 13:58
356
2

Георгий СУДАКОВ: Возможно, Мудрику не хватает меня, чтобы заиграть в Челси

Полузащитник «Шахтера» рассказал о дружбе с Михаилом Мудриком

07 ноября 2023, 13:57 | Обновлено 07 ноября 2023, 13:58
356
2
Георгий СУДАКОВ: Возможно, Мудрику не хватает меня, чтобы заиграть в Челси
УАФ. Георгий Судаков и Михаил Мудрик

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о дружбе с вингером «Челси» Михаилом Мудриком:

«Миша – мой близкий друг, и мы много общаемся. Я уже получил от него несколько ценных советов на случай, если перееду в Англию. Как адаптироваться, как влиться в игровой ритм, для меня это очень полезно.

Он рекомендует как можно скорее переезжать в топ-чемпионат, такой как Премьер-лига, потому что это помогает быстрее развиваться, как физически, так и психологически. У Михаила огромный потенциал, и, возможно, одна из причин, почему вы еще не видели его на самом высоком уровне в Англии, заключается в том, что, по его словам, в «Челси» нет такого игрока, как я, который бы постоянно отдавал верховые передачи и ассистировал!».

В этом сезоне на счету Георгия Судакова 12 матчей за «Шахтер», в которых он отметился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Михаил Мудрик Георгий Судаков Челси Шахтер Донецк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник The Telegraph
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Умник
Повзрослеть надо.
Развивать свой разум.
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+3
potemkin78
Корона не жмёт? а то что то рано начал себя звездой считать
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+2
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