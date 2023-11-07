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  4. Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Днепр-1 готов к игре с Шахтером»
Украина. Премьер лига
07 ноября 2023, 14:33 |
320
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Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Днепр-1 готов к игре с Шахтером»

Защитник «Днепра-1» прокомментировал победу над «Александрией»

07 ноября 2023, 14:33 |
320
1
Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Днепр-1 готов к игре с Шахтером»
СК Днепр-1. Денис Мирошниченко

Защитник «Днепра-1» Денис Мирошниченко прокомментировал победу над «Александрией» (1:0) и рассказал о готовности команды к матчу 14-го тура УПЛ с донецким «Шахтером».

– Денис, вы играли против своей бывшей команды. Какие ваши ощущения и была ли эта игра для вас особенной и принципиальной?

– Я был очень рад играть против своей бывшей команды, с ними у меня остались очень теплые отношения – это был очень приятный для меня матч, хотелось доказать и всех увидеть. Мне очень нравится как выглядит «Александрия» и я считаю, что они не на своем месте в турнирной таблице. Я желаю им как можно быстрее подняться вверх.

– Насколько удобно вам было играть на позиции левого защитника?

– Я за свою карьеру очень много играл и левого хава, и левого защитника – это не было проблемой для меня.

– Как команда чувствует себя физически после такого длительного выездного турне?

– Это был очень тяжелый график, каждые три дня была игра и я скажу, что команда очень хорошо прошла этот этап, у нас осталась очень важная игра с «Шахтером» и уже после этой игры мы будем смотреть чего достигли.

– Команда готова к игре с «Шахтером» и что нужно для победы?

– Да, конечно, команда готова. Это принципиальный соперник. У нас есть задачи, амбиции, я считаю, что это будет очень хороший матч.

Матч «Шахтер» – «Днепр-1» состоится 12 ноября в 19:00 по киевскому времени.

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Денис Мирошниченко чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Александрия
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