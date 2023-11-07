Вильярреал может сменить главного тренера

Испанский «Вильярреал» может расстаться со главным тренером Пачетой, сообщает Николо Скира.

Если в «Эль Субмарино Амарильо» решат уволить Пачету, то новым главным тренером команды может стать Марселино Гарсия Торраль. Он уже заявил, что готов вернуться в клуб, где работал с января 2013 по август 2016 года.

Последним местом работы Гарсии Торраля был французский «Марсель», откуда он ушел в сентябре.

В нынешнем сезоне Ла Лиги после 12 туров «Вильярреал» занимает 13-е место с тремя победами при трех ничьих и шести поражениях.