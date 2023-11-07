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Испания
07 ноября 2023, 13:19 | Обновлено 07 ноября 2023, 13:48
185
0

Вильярреал может сменить главного тренера

Вместо Пачеты в клуб готов вернуться Гарсия Торраль

07 ноября 2023, 13:19 | Обновлено 07 ноября 2023, 13:48
185
0
Вильярреал может сменить главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Пачета

Испанский «Вильярреал» может расстаться со главным тренером Пачетой, сообщает Николо Скира.

Если в «Эль Субмарино Амарильо» решат уволить Пачету, то новым главным тренером команды может стать Марселино Гарсия Торраль. Он уже заявил, что готов вернуться в клуб, где работал с января 2013 по август 2016 года.

Последним местом работы Гарсии Торраля был французский «Марсель», откуда он ушел в сентябре.

В нынешнем сезоне Ла Лиги после 12 туров «Вильярреал» занимает 13-е место с тремя победами при трех ничьих и шести поражениях.

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Вильярреал Марселино Гарсия Тораль Ла Лига чемпионат Испании по футболу Николо Скира
Источник Николо Скира
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