Яков КИНАРЕЙКИН: «3 тревоги за тайм – это слишком»

Вратарь «Днепра-1» Яков Кинарейкин поделился эмоциями от матча 13-го тура УПЛ против «Александрии» (1:0).

– Яков, поздравляем с победой, какие эмоции и ощущения после матча и насколько трудно эмоционально вернуться в игру, когда ты только начинаешь играть, заводишься и должен вынужденно возвращаться в раздевалку из-за такого большого количества воздушных тревог?

– Спасибо за поздравления, очень тяжело, особенно когда три тревоги за тайм, это очень влияет на команду, но мы поддерживали позитив в раздевалке и пытались как-то отойти от этого. Самое главное было сохранить свое физическое состояние и выйти играть. Слава Богу, что так получилось и мы выиграли – это хорошо.

– Это был ваш второй подряд сухой матч, с чем мы Вас поздравляем, была ли сегодня нервозность, или с каждым матчем чувствуете, что приобретаете уверенность?

– Нервозности сегодня не было, конечно, прошлый матч добавил мне уверенности и сейчас я более уверен в своих действиях и надеюсь, что так будет и дальше.

– Команда наконец вернулась на родную «Днепр-Арену» после длительного выездного турне, чувствовалась ли сегодня усталость от плотного графика и постоянных переездов, или возвращаясь домой, усталость забывается?

– Я бы сказал, наоборот, мы были очень рады вернуться домой после четырех выездных игр и с новыми эмоциями и желанием вышли побеждать.

Напомним, игра «Днепр-1» – «Александрия» трижды прерывалась из-за воздушной тревоги. В общем поединок длился более 4 часов.