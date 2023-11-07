Усман ДЕМБЕЛЕ: «Сначала я думал, что останусь в Барселоне»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле рассказал о своей летней трансферной саге:

«Сначала я думал, что останусь в «Барселоне», но после контакта с представителями «ПСЖ» я понял, что хочу уйти. Я пришел в «ПСЖ», потому что я люблю этот клуб. Мне нравится этот проект».

Усман Дембеле перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за 50 миллионов евро - сумму отступных в его контракте с «Барселоной«. Сейчас на счету француза 13 матчей за парижский клуб, в которых он отметился 3 голевыми передачами.