Франция07 ноября 2023, 13:25 |
238
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Усман ДЕМБЕЛЕ: «Сначала я думал, что останусь в Барселоне»
Нападающий «ПСЖ» рассказал о своей летней трансферной сагу
07 ноября 2023, 13:25 |
238
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле рассказал о своей летней трансферной саге:
«Сначала я думал, что останусь в «Барселоне», но после контакта с представителями «ПСЖ» я понял, что хочу уйти. Я пришел в «ПСЖ», потому что я люблю этот клуб. Мне нравится этот проект».
Усман Дембеле перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за 50 миллионов евро - сумму отступных в его контракте с «Барселоной«. Сейчас на счету француза 13 матчей за парижский клуб, в которых он отметился 3 голевыми передачами.
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