Шахтер U-19 – Барселона U-19. Стали известны стартовые составы
Матч 4-го тура Юношеской лиги УЕФА начнется в 13:00
Сегодня, 7 ноября «Шахтер» U-19 в Германии в матче 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА примет сверстников из «Барселоны». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 3-е и 1-е места в группе H соответственно.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Шахтер» U-19: Кравец, Дрозд, Башмарин, Огарков, Шелекета, Лосенко, Ющенко, Бундаш, Цуканов, Сметана, Глущенко.
«Барселона» U-19: Якобишвили, Наварро, Домингес, Кошпо, Фарре Миро, Кристо, Эспарт, Фернандес, Родригес, Кальдеро, Гистау.
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