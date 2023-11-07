Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер U-19 – Барселона U-19. Стали известны стартовые составы
Молодежные турниры
07 ноября 2023, 12:35 | Обновлено 07 ноября 2023, 12:49
143
0

Шахтер U-19 – Барселона U-19. Стали известны стартовые составы

Матч 4-го тура Юношеской лиги УЕФА начнется в 13:00

07 ноября 2023, 12:35 | Обновлено 07 ноября 2023, 12:49
143
0
Шахтер U-19 – Барселона U-19. Стали известны стартовые составы
ФК Шахтер

Сегодня, 7 ноября «Шахтер» U-19 в Германии в матче 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА примет сверстников из «Барселоны». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 3-е и 1-е места в группе H соответственно.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер» U-19: Кравец, Дрозд, Башмарин, Огарков, Шелекета, Лосенко, Ющенко, Бундаш, Цуканов, Сметана, Глущенко.

«Барселона» U-19: Якобишвили, Наварро, Домингес, Кошпо, Фарре Миро, Кристо, Эспарт, Фернандес, Родригес, Кальдеро, Гистау.

По теме:
Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Митьюлланд – серьезный оппонент для Руха»
Шахтер U-19 – Барселона U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Милан – ПСЖ, Ман Сити – Янг Бойз и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
Барселона Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА Барселона U-19 Шахтер - Барселона стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
Футбол | 07 ноября 2023, 00:45 8
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом

«Челси» победил соперника со счетом 4:1

ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
Футбол | 07 ноября 2023, 04:43 13
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас

Форвард «Челси» оформил хет-трик, но мог отдать голевой пас на Михаила

Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
Теннис | 07.11.2023, 01:25
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
ТОП-7 важнейших личностей в истории тотального футбола
Футбол | 07.11.2023, 09:00
ТОП-7 важнейших личностей в истории тотального футбола
ТОП-7 важнейших личностей в истории тотального футбола
Есть ли шансы? Букмекеры выставили коэффициенты на матч ЛЧ Шахтер – Барса
Футбол | 07.11.2023, 04:13
Есть ли шансы? Букмекеры выставили коэффициенты на матч ЛЧ Шахтер – Барса
Есть ли шансы? Букмекеры выставили коэффициенты на матч ЛЧ Шахтер – Барса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
06.11.2023, 22:50 1
Футбол
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
06.11.2023, 19:56
Футбол
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR
06.11.2023, 20:10 3
Футбол
Источник: Мирча Луческу может возглавить недавнего обидчика Динамо
Источник: Мирча Луческу может возглавить недавнего обидчика Динамо
06.11.2023, 18:49 4
Футбол
Мадридский Реал не сумел распечатать ворота Райо Вальекано. Жирона – лидер
Мадридский Реал не сумел распечатать ворота Райо Вальекано. Жирона – лидер
06.11.2023, 00:10 8
Футбол
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
07.11.2023, 00:50 13
Теннис
Плохая новость из Турции для женской сборной Украины
Плохая новость из Турции для женской сборной Украины
05.11.2023, 08:34
Баскетбол
Реал отдал Жироне лидерство, что с Эдмаром, Луческу не завершал карьеру?
Реал отдал Жироне лидерство, что с Эдмаром, Луческу не завершал карьеру?
06.11.2023, 06:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем