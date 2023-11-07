Шахтер U-19 – Барселона U-19. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 7 ноября «Шахтер» U-19 в Германии в матче 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА примет сверстников из «Барселоны». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 3-е и 1-е места в группе H соответственно.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер» U-19: Кравец, Дрозд, Башмарин, Огарков, Шелекета, Лосенко, Ющенко, Бундаш, Цуканов, Сметана, Глущенко.

«Барселона» U-19: Якобишвили, Наварро, Домингес, Кошпо, Фарре Миро, Кристо, Эспарт, Фернандес, Родригес, Кальдеро, Гистау.